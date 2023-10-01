В столице Польши, Варшаве, прошел марш оппозиционной партии "Гражданская платформа" в преддверии парламентских выборов. Это событие было объявлено Polsat News.

Организация этого оппозиционного марша состоялась за две недели до назначенных на 15 октября парламентских выборов в Польше. Партия "Гражданская платформа" выдвигает обвинения в нарушении закона и ограничении прав женщин в адрес партии "Право и справедливость". Событие получило название "Марш миллиона сердец".

По данным корреспондента РИА Новости, участники протеста собрались на площади Романа Дмовского и намерены двигаться по центральным улицам Варшавы до площади Радослава. В этой акции участвует десятки тысяч граждан, пришедших с национальными флагами Польши, а также символикой различных политических партий и объединений.

В сентябре стало известно, что зерно из Украины стало предметом спора в польской политике. Партия "Право и справедливость" заявила, что появление дешевого украинского зерна на европейском рынке привело к снижению цен, что вызвало недовольство среди фермеров. В то же время партия обещала разрешить этот спор о зерне, если это поможет в предстоящих выборах.

Важно отметить, что "Право и справедливость" рискует потерять поддержку избирателей из-за конфликта с Украиной. Согласно опросам общественного мнения в сентябре, поддержка приема беженцев из Украины остается высокой среди польских граждан, и около трех четвертей поляков выразили желание принимать беженцев. С другой стороны, "Право и справедливость" выступает против поставок зерна и новых потоков беженцев.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Парламентские выборы в Польше назначены на 15 октября, и победившая партия получит возможность сформировать новое правительство.