В Армении рассказали о временном жилье для беженцев из Нагорного Карабаха

Правительство Армении взяло на себя ответственность обеспечить временным жильем 45 000 беженцев, переселившихся из Нагорного Карабаха. Эта важная информация была предоставлена РИА Новости и подтверждена пресс-секретарем кабинета министров страны, Назели Багдасарян.

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Ранее премьер-министр Армении, Никол Пашинян, объявил об инициативе, согласно которой каждая семья, переехавшая из Нагорного Карабаха, будет получать 40 000 драмов (что эквивалентно 100 долларам) на каждого члена семьи ежемесячно, а также дополнительные 10 000 драмов (или 25 долларов) на покрытие коммунальных расходов. Эту благотворительную программу планируется начать с 1 октября и предполагается продолжать не менее полугода. Важно отметить, что средства не будут выделяться тем, у кого уже есть собственное жилье в Армении, а также лицам, проживающим в специальных центрах ухода.

Помимо этого, государство предоставит беженцам одноразовую финансовую помощь в размере 100 000 драмов (что эквивалентно 250 долларам).

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Дополнительно следует отметить, что в конце сентября Назель Багдасарян подчеркнула, что в период с 24 по 30 сентября в Армению переселилось более 100 000 беженцев из Нагорного Карабаха. Это массовое переселение стало возможным после подписания указа главой непризнанной Нагорно-Карабахской республики о ее прекращении с 1 января 2024 года.