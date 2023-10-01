Россия захотела достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой

В настоящее время, стратегической целью России является установление безвизового режима с Латинской Америкой в целом. Важность этой цели подчеркнул директор латиноамериканского департамента Министерства Иностранных Дел России, Александр Щетинин, в своем заявлении, которое появилось в новостях 1 октября, и было официально опубликовано ТАСС.

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Александр Щетинин выразил уверенность в том, что Россия скоро сможет успешно достичь этой стратегической цели и установить безвизовый режим с Латинской Америкой в полной мере. Он дополнил свое заявление, подчеркивая, что сотрудничество России с странами Карибского бассейна также будет продолжено с активной работой в направлении отмены визовых ограничений.

Стоит упомянуть, что ранее было объявлено о решении позволить гражданам Украины въезжать в Россию без виз. В рамках указа, подписанного российским президентом, был определен перечень документов, по которым граждане Украины смогут свободно пересекать границу России без необходимости в визе. Этот перечень включает в себя обычные и заграничные паспорта, дипломатические паспорта, а также свидетельства о рождении для детей в возрасте до 16 лет.

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Кроме того, важно отметить, что в конце июля Россия достигла соглашения о безвизовых поездках с Ираном. В тот момент посол Ирана, Казем Джалали, выразил готовность своей страны полностью отменить визовые требования для граждан России, что подчеркивает важность стремления России к расширению своих безвизовых отношений с другими странами.