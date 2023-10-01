Сегодня Вооруженные Силы Украины (ВСУ) произвели обстрел центрального рынка в городе Шебекино, расположенном в Белгородской области. Эту информацию распространил губернатор приграничного российского региона, Вячеслав Гладков, с использованием мессенджера Telegram.

На данный момент имеется информация о трех пострадавших. Одна из женщин получила осколочные ранения в области шеи и была госпитализирована во вторую городскую больницу Белгорода. Другие два пострадавших мужчины также получили осколочные ранения в области ног. Им была предоставлена первая медицинская помощь, и один из них согласился на госпитализацию.

Гладков дополнил информацию, уточнив, что в результате обстрела пострадали фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и трое автомобилей.

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За день до этого Гладков уже сообщил о обстреле села Муром в Белгородской области. По его словам, в результате этого инцидента пострадавших не было. На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы, проводится домашний обход, добавил губернатор.