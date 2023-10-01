В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец проинформировал о возникновении пожара в зернохранилище в городе Умань, расположенном на Украине. В рамках данного происшествия были зафиксированы повреждения промышленной инфраструктуры, а также возгорания в складских помещениях, в том числе помещениях, где хранилось зерно.

Игорь Табурец отметил, что в тот же ночной период в Черкасской области произошла массовая атака беспилотников. На данный момент на месте происшествия активно работают специализированные службы, направленные на ликвидацию последствий и восстановление нормальной ситуации в регионе.

В то же время, в ночь на 1 октября, город Харьков столкнулся с минимум четырьмя взрывами, как подтвердил мэр города Игорь Терехов. Кроме Харькова, были зафиксированы взрывы в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, а также вблизи города Краматорска. В результате таких инцидентов воздушная тревога была объявлена в десяти областях Украины.

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Следует также упомянуть, что взрывы ощущались в Одессе, и в данном регионе активировались системы противовоздушной обороны (ПВО) в целях обеспечения безопасности.