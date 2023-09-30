Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Противник НАТО Лукас Лундквист сжег куклу Эрдогана у посольства Турции в Швеции
Противник вступления Швеции в НАТО сжег куклу Эрдогана у посольства Турции

реклама

В результате инцидента, произошедшего у посольства Турции в Швеции, сторонник НАТО Лукас Лундквист совершил акт сожжения куклы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и эта информация была передана изданию Aftonbladet.

реклама

Инцидент произошел в Стокгольме, где гражданин Швеции, ожидающей одобрения своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары, провел демонстрацию, в ходе которой была уничтожена кукла главы Турции, имевшая высоту 1,8 метра. В ответ на это действие Министерство иностранных дел Турции выразило свое осуждение проведенного протеста и выразило надежду, что Швеция не допустит "систематического оскорбления избранных лидеров, а также продолжающейся террористической пропаганды".

Лундквист, комментируя свой поступок, подчеркнул: "Я рассматриваю это как позитивное событие. Если мои действия помогут Швеции остаться вне НАТО, то это будет считаться успешным результатом. Даже если мое действие не приведет к официальному осуждению, это свидетельствует о правильности выбранного нами курса".

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу усилий Швеции в отношении ратификации членства в НАТО. Эрдоган напомнил, что Швеция обязана выполнять свои обязательства в борьбе с терроризмом, однако он также отметил, что до сих пор в Стокгольме наблюдаются случаи "террористов, передвигающихся по улицам".

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МО: ВС РФ уничтожили три украинских склада с боеприпасами в ДНР и под Херсоном
Минобороны: ВС РФ отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
31
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
14
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
2
Тактику "молот разминирования" показали ВС РФ, запустив танк-камикадзе Т-62 на минные поля ВСУ
10
Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
3
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
4
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
17
Риттер: Гунько в канадский парламент пригласили люди Трюдо, а у последнего в этом "виноват" Путин
3
20-ядерный процессор Intel Core i7-14700KF показал частоту 6 ГГц в утечке бенчмарка
+
Госсекретарь США Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
2
Хозяева приграничных земель с РФ получат выплаты от финских военных за строительство укреплений
3
Власти Франции одобрили распространение прошивки, позволяющей избежать запрета на продажу iPhone 12
+
ВС США заявили, что иранские корабли применили лазер против вертолета
9
Грин: палата представителей хочет исключить помощь Украине из бюджета на оборону
4
Самый быстрый игровой ПК в мире Revolt продаётся за $4549 и может устареть уже через 2 месяца
6
iPhone 15 отдает заряд внешним аккумуляторам вместо того чтобы заряжаться от них
1
Microsoft добавила генератор изображений в Paint для Windows 11
1
МИД России предупредило об ухудшении отношений с Арменией в случае ратификации Римского статута
+
Китайские производители литографического оборудования резко увеличили выручку в первом полугодии
+

Популярные статьи

Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
4
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
18
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
11
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
+
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
2
"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
16:59
это только ты так думаешь.
Глава Херсонщины Владимир Сальдо заявил о желании вернуть Измаил в состав России
Ezdiumno ru
16:59
Нужно отправить этих червей на свалки. Пусть плюют на пластиковые бутылки и пакеты. :))
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
Vadim Rau
16:57
Так вот ты какой, северный олень
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
ЧatoБoт
16:41
Хорошую дурь нынче в Куев завезли.
Зеленский заявил, что на Украине создаётся «первый в мире» флот морских беспилотников
El Grechko
16:41
Компания, загубившая собственные франшизы чего-то там возродит, ага
В Microsoft считают Starcraft самым востребованным IP, компания заинтересована в его возрождении
Тruth Seеker
16:40
Забавно вообще получается, Украина по факту не имеющей флота, наносит ущерб флоту РФ
Зеленский заявил, что на Украине создаётся «первый в мире» флот морских беспилотников
REY_B_
16:40
Что это меняет? Ну например даёт возможность иметь счёт в электронных рублях, и переводить с него деньги на любые другие счета без комиссии банка. Но что-то мне не вериться, что всё сразу будет сделан...
Росбанк за два года потратил свыше 150 миллионов рублей на внедрение цифрового рубля
ЧatoБoт
16:40
И будет уничтожен в течение часа-полутора. Стройте, скакуасы, стройте. В мрiях своих.
Крупный завод по производству дронов Bayraktar на Украине будет построен за полтора года
Тruth Seеker
16:39
С топливом щас у РФ проблемы
Глава Херсонщины Владимир Сальдо заявил о желании вернуть Измаил в состав России
Тruth Seеker
16:37
Россиян заменяют мигрантами, сво идёт по плану)
Товарооборот России и Африки сначала текущего года вырос на 43 %
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем