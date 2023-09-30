Противник вступления Швеции в НАТО сжег куклу Эрдогана у посольства Турции

В результате инцидента, произошедшего у посольства Турции в Швеции, сторонник НАТО Лукас Лундквист совершил акт сожжения куклы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и эта информация была передана изданию Aftonbladet.

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Инцидент произошел в Стокгольме, где гражданин Швеции, ожидающей одобрения своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары, провел демонстрацию, в ходе которой была уничтожена кукла главы Турции, имевшая высоту 1,8 метра. В ответ на это действие Министерство иностранных дел Турции выразило свое осуждение проведенного протеста и выразило надежду, что Швеция не допустит "систематического оскорбления избранных лидеров, а также продолжающейся террористической пропаганды".

Лундквист, комментируя свой поступок, подчеркнул: "Я рассматриваю это как позитивное событие. Если мои действия помогут Швеции остаться вне НАТО, то это будет считаться успешным результатом. Даже если мое действие не приведет к официальному осуждению, это свидетельствует о правильности выбранного нами курса".

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В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу усилий Швеции в отношении ратификации членства в НАТО. Эрдоган напомнил, что Швеция обязана выполнять свои обязательства в борьбе с терроризмом, однако он также отметил, что до сих пор в Стокгольме наблюдаются случаи "террористов, передвигающихся по улицам".