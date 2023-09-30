На месте авиакатастрофы самолета появился монумент в виде камня, рядом с которым возвышается черный флаг с изображением черепа

На месте гибели российского предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области был установлен памятник. Фотографии данного мемориала опубликовали в Telegram-канале под названием «Разгрузка Вагнера», специализирующемся на освещении новостей, связанных с частной военной компанией предпринимателя.

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На месте авиакатастрофы частного самолета появился монумент в виде камня, к которому прикреплена табличка с надписью «ЧВК Вагнер, отвага, родина, справедливость, честь, кровь». Определить точный источник установки данного монумента пока не удалось. Кроме того, рядом с этим камнем возвышается черный флаг с изображением черепа. Согласно предоставленным фотографиям, к месту уже принесли цветы.

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На борту частного самолета Embraer, который потерпел крушение в Тверской области, находились сам Евгений Пригожин, ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, а также еще один представитель руководства частной военной компании, Валерий Чекалов. В сообщениях, поступивших из Кремля, одной из рассматриваемых версий причины авиакатастрофы называется «преднамеренное злодеяние».