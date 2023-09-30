Стало известно о задержании главы русской общины Карабаха

По предоставленным данным очевидцев, стало известно, что в Нагорном Карабахе задержали Александра Бордова, главу русской общины. Сообщение об этом было распространено изданием Alpha News.

реклама

Информация, представленная в сообщении, отмечает, что Александр Бордов не поддерживает связь с окружающими уже на протяжении двух суток. Согласно утверждениям людей, покидавших Нагорный Карабах, его задержание произошло при проезде через контрольно-пропускной пункт на мосту Акари.

Было также сообщено о том, что Александр Бордов занимал должность церковного старосты при храме Рождества Христова и активно участвовал в организации эвакуации более 400 семей из этого региона.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Важно отметить, что ранее Азербайджан подтвердил задержание Левона Мнацаканяна, бывшего главы Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.