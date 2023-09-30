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По предоставленным данным очевидцев, стало известно, что в Нагорном Карабахе задержали Александра Бордова, главу русской общины. Сообщение об этом было распространено изданием Alpha News.
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Информация, представленная в сообщении, отмечает, что Александр Бордов не поддерживает связь с окружающими уже на протяжении двух суток. Согласно утверждениям людей, покидавших Нагорный Карабах, его задержание произошло при проезде через контрольно-пропускной пункт на мосту Акари.
Было также сообщено о том, что Александр Бордов занимал должность церковного старосты при храме Рождества Христова и активно участвовал в организации эвакуации более 400 семей из этого региона.
Важно отметить, что ранее Азербайджан подтвердил задержание Левона Мнацаканяна, бывшего главы Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.