В МИД России оценили работу МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вызывает положительное отношение со стороны России. Эту оценку выразил Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, в ходе беседы с агентством РИА Новости.

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"Мы уверены, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции соответствует нашим национальным интересам. При этом важно отметить, что именно мы пригласили международных экспертов для долгосрочного размещения на этой станции", - подчеркнул представитель Министерства иностранных дел России.

Ульянов также подчеркнул, что глава агентства, Рафаэль Гросси, придерживается нейтральной позиции по отношению к конфликту на Украине. Гросси понимает, что МАГАТЭ не является политической организацией, а обладает чисто техническим мандатом, и всегда старается действовать в соответствии с этим мандатом.

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Ранее Гросси заявил, что как Россия, так и Украина следуют рекомендациям, предоставленным агентством с целью обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. По его словам, на данный момент МАГАТЭ не рассматривает вопрос о возобновлении проекта создания зоны безопасности вокруг данной электростанции.