Согласно последним новостям от Bloomberg, США смогут увеличить свои запасы вооружения для Украины только после получения одобрения Палаты представителей Конгресса в рамках пятого пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Заместитель министра обороны США по финансовым вопросам, Майкл Маккорд, подтвердил, что Пентагон уже получил одобрение Конгресса на поставку Киеву оружия и военной техники на сумму пять миллиардов долларов, используя имеющиеся резервы. Однако Министерство обороны США имеет в наличии всего 1,6 миллиарда долларов, не достаточно для заключения новых контрактов на замену собственного военного оборудования. Следовательно, для пополнения запасов оружия необходимо принятие нового пакета помощи Украине.

Также стоит отметить, что возникает вероятность приостановки работы правительства, что может привести к приостановке выдачи одобрений Управлением по размещению контрактов (DCMA) Пентагона на производство военной техники и боеприпасов. Это в свою очередь может вызвать серьезные трудности в поставках вооружений для ВСУ или даже полное прекращение оказания помощи.

Согласно словам председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, Майка Роджерса, правительство не имеет альтернативного плана финансирования для восполнения своих запасов вооружений, за исключением включения этой статьи расходов в новый пакет помощи Украине. Пятый пакет помощи входит в рамки инициативы Сената по продлению финансирования правительства, чтобы избежать приостановки его работы. В общей сложности этот пакет составляет 6 миллиардов долларов, и из этой суммы 1,5 миллиарда долларов предназначено для пополнения запасов США.

Тем не менее, продолжение поддержки Украины вызывает недовольство среди представителей Республиканской партии. Представитель от штата Калифорния, Майк Гарсия, выразил сомнения в том, что украинские власти следуют советам западных военных советников и разделяют стратегическую цель США по выводу России из Крыма. Он также проголосовал против нового пакета помощи Киеву.

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Как было ранее объявлено, возможная приостановка работы американского правительства, так называемый "шатдаун", может поставить под угрозу обучение украинских солдат и отправку оружия для ВСУ. В случае "шатдауна", Пентагон не сможет заключать новые контракты с оборонной промышленностью на производство оружия для ВСУ из-за прекращения финансирования Инициативы по содействию безопасности Украины.