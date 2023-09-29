Представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС), Петер Стано, заявил о готовности ЕС и его членов оказать дополнительную гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха. По его словам, Европейская комиссия выделяет пять миллионов евро для дополнительного гуманитарного пакета помощи.

Петер Стано также призвал Азербайджан предоставить доступ международным наблюдателям в регионе с целью мониторинга обстановки. Он подчеркнул, что Баку несет ответственность за права армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

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В связи с кризисом в Нагорном Карабахе Соединенные Штаты также анонсировали развертывание специальной группы реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа. Основной задачей данной группы будет оценка текущей ситуации и выявление наиболее приоритетных потребностей, чтобы сотрудничать с региональными партнерами и предоставить необходимую помощь.