Представители «Талибана» приехали в Казань на переговоры по Афганистану
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Сообщается, что представители движения "Талибан", которое в России признано террористическим, во главе с и.о. главы Министерства Иностранных Дел временного правительства Афганистана, Амиром Ханом Муттаки, прибыли в город Казань для проведения переговоров в формате, утвержденном Москвой, как сообщает РИА Новости.
Целью этих переговоров является обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросов региональной безопасности и мер по восстановлению страны после конфликта.
Первое заседание в формате, созданном Москвой для разрешения афганского конфликта, состоялось 14 апреля 2017 года и собрало заместителей министров иностранных дел, а также специальных представителей 11 стран: России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.
Ранее Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии Министерства Иностранных Дел РФ, отметил, что, по его мнению, представители движения "Талибан" не могут быть признаны террористами в сущности.
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