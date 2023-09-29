Сообщается, что представители движения "Талибан", которое в России признано террористическим, во главе с и.о. главы Министерства Иностранных Дел временного правительства Афганистана, Амиром Ханом Муттаки, прибыли в город Казань для проведения переговоров в формате, утвержденном Москвой, как сообщает РИА Новости.

Целью этих переговоров является обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросов региональной безопасности и мер по восстановлению страны после конфликта.

Первое заседание в формате, созданном Москвой для разрешения афганского конфликта, состоялось 14 апреля 2017 года и собрало заместителей министров иностранных дел, а также специальных представителей 11 стран: России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии Министерства Иностранных Дел РФ, отметил, что, по его мнению, представители движения "Талибан" не могут быть признаны террористами в сущности.