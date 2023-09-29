НАТО усиливает свою активность у границ России, перебрасывая два разведывательных самолета AWACS в Литву. Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД России, Мария Захарова, утверждает, что все заявления НАТО о нормальных взаимоотношениях с альянсом - ложь.

Согласно информации, полученной ранее, НАТО направит два самолета AWACS в литовский город Шяуляй для наблюдения за военной активностью России вблизи границ альянса.

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Позже по данным службы отслеживания авиаперелетов Flightradar, военный самолет с кодовым именем NATO12 приостановил свой полет над литовским Шауляем. Этот самолет - AWACS E-3A Sentry, принадлежащий Североатлантическому альянсу и базирующийся в Турции.