Представитель МИД Захарова прокомментировала направление в Литву самолетов НАТО
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НАТО усиливает свою активность у границ России, перебрасывая два разведывательных самолета AWACS в Литву. Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД России, Мария Захарова, утверждает, что все заявления НАТО о нормальных взаимоотношениях с альянсом - ложь.
Согласно информации, полученной ранее, НАТО направит два самолета AWACS в литовский город Шяуляй для наблюдения за военной активностью России вблизи границ альянса.
Позже по данным службы отслеживания авиаперелетов Flightradar, военный самолет с кодовым именем NATO12 приостановил свой полет над литовским Шауляем. Этот самолет - AWACS E-3A Sentry, принадлежащий Североатлантическому альянсу и базирующийся в Турции.
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