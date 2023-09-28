Трамп затмил всех кандидатов от Республиканской партии

Бывший президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, стал центральной фигурой обсуждения на последних президентских дебатах Республиканской партии, несмотря на свое отсутствие, как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

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Эти дебаты, проведенные в среду в Калифорнии, собрали семь кандидатов – Дуга Бургама, Криса Кристи, Никки Хейли, Рона ДеСантиса, Вивека Рамасвами, Тима Скотта и Майка Пенса. Они стремились привлечь внимание избирателей и заслужить их поддержку перед наступающими выборами, особенно учитывая, что Трамп, несмотря на свою отсутствие на дебатах, оставался центром внимания в предвыборной борьбе. В это время бывший президент находился в Детройте, где выступал перед членами профсоюза United Auto Workers (UAW), бастующими против автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis.

Критики Трампа, включая Криса Кристи, выразили свое недовольство его решением не присутствовать на дебатах и обвинили его в избегании ответственности перед избирателями.

Ранее кандидаты избегали критики политики Трампа, опасаясь потерять поддержку его сторонников. Тем не менее, Никки Хейли высказала свое несогласие с политикой Трампа по отношению к Китаю, отметив, что президент допустил ошибку, сосредотачиваясь на торговле с Китаем и упустив момент роста мощи Китая, что, по ее мнению, нанесло ущерб Соединенным Штатам.

В конечном итоге ни один из участников дебатов не смог представить убедительные аргументы в пользу того, что именно он заслуживает статуса фаворита среди республиканцев перед Трампом.

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Следует отметить, что Дональд Трамп планирует участвовать только в дебатах с кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов Америки. Его сторонники объявляют это как проявление уверенности Трампа в своем лидерстве внутри партии, а также как сомнение в значимости дебатов среди республиканцев без его участия.