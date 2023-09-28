МИД России начал расследование деятельности Великобритании на Украине

Министерство Иностранных Дел России (МИД) инициировало расследование, касающееся участия Великобритании в событиях, произошедших в Буче в марте 2022 года. Эту информацию озвучила официальный представитель МИД, Мария Захарова, в ходе своего информационного брифинга, передает агентство ТАСС.

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"Хотела бы поделиться информацией относительно Великобритании и ее возможной роли в событиях, произошедших в Буче в марте 2022 года. Мы ведем объективное расследование, охватывающее деятельность Лондона, включая британские спецслужбы, в контексте инцидента в городе Буча в указанный период", - отметила дипломат.

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Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, объявил о намерении Москвы провести расследование, касающееся возможного участия Великобритании в организации провокации в украинском городе Буча. Согласно словам дипломата российской миссии, данная провокация была устроена после вывода российских военных из Киева как жеста доброй воли, и это произошло на фоне подписания проекта мирного договора в Стамбуле.