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Конгрессмен Маккарти: на счет Байдена поступали денежные переводы из Китая

В Конгрессе рассказали о поступлении на счет Байдена денег из Китая
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Стала известна информация о денежных переводах из Китая на счет, на который зарегистрирован домашний адрес американского президента Джо Байдена. Эту информацию огласил Кевин Маккарти, спикер палаты представителей США, в сообщении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Х.

По словам Маккарти, деньги из Китая были направлены на счет, в котором указан адрес дома Байдена в штате Делавэр. Конгрессмен также уточнил, что надзорный комитет палаты выявил два перевода, общей суммой 260 тысяч долларов, которые были перечислены Хантеру Байдену, сыну американского лидера. Важно отметить, что эти переводы пришлись на период, когда Джо Байден баллотировался на пост главы государства.

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Маккарти подчеркнул, что расследование этого вопроса в рамках процедуры импичмента "раскроет всю правду". Ранее, в начале сентября, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин объявила о предстоящем голосовании по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президента страны. Грин также подчеркнула необходимость предоставления всех коммуникаций, действий от имени президента или под псевдонимами, а также банковских выписок, информации о доходах, журнала посетителей и деталей встреч, проводившихся в его доме в штате Делавэр.

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