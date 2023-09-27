Херш заявил о причастности Дании и Швеции к диверсии на «Северных потоках»

В своей статье на платформе Substack, американский журналист Сеймур Херш выдвинул обвинения в адрес Дании и Швеции, утверждая, что они имели прямое отношение к саботажу на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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Журналист подчеркнул, что датские и шведские власти проявили безразличие к действиям, проводимым Соединенными Штатами и Норвегией в отношении указанных газопроводов. Согласно мнению Херша, скрыть присутствие американской группы водолазов и их поддерживающего персонала на норвежском тральщике в процессе их операций было бы весьма сложно.

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Ранее журналист заявил, что США выбрали "Северный поток" как объект атаки, считая, что они смогут легко повредить его и отрицать свою причастность к инциденту. Он также подчеркнул, что действия Соединенных Штатов были мотивированы опасениями потери влияния на Германию и Европу.