Полковник назвал превосходящий Abrams российский танк

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук подробно проанализировал сравнение между российскими танками Т-90 "Прорыв" и Т-14 "Армата" с американскими Abrams, которые недавно были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). В ходе беседы с "Лентой.ру", эксперт выразил убеждение, что российские танки значительно опережают Abrams в различных аспектах.

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Матвийчук отметил, что американские Abrams M1A1, предоставленные Украине, хотя и обладают 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и газотурбинным двигателем, страдают низкими эксплуатационными характеристиками, особенно в условиях сильной грязи. Он также подчеркнул, что эти танки не обладают активной защитой и имеют простую электронику.

В сравнении с этими характеристиками, российский Т-90 "Прорыв" и Т-14 "Армата" выделяются не только своей подвижностью и огневой мощью, но и более современными техническими решениями. Танк Т-14 "Армата" особенно выделяется, предоставляя более высокий уровень защиты и оружейные системы.

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Матвийчук заключил, что 31 танк, переданный Украине, не представляют серьезной угрозы, учитывая сравнительные преимущества российских моделей. Эта оценка была дана после того, как 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первой партии танков Abrams в страну. Источники из газеты The New York Times также сообщили о том, что эта партия была доставлена на Украину ранее запланированного срока и уже принимает участие в украинских операциях.