Посол России в Канаде направил ноту протеста из-за чествования нациста

В Канаде возник международный дипломатический скандал после торжественной церемонии чествования украинского экс-солдата Ярослава Хунку, бывшего бойца дивизии СС "Галичина", во время его выступления перед канадским парламентом. Президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя Хунку, представил его как ветерана борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

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Данное событие вызвало резонанс и обострение отношений между Украиной и Россией. Олег Степанов, посол России в Канаде, выразил официальный протест и направил ноту властям Канады. Эта нота была отправлена 25 сентября текущего года и адресовалась премьер-министру Канады, Министру иностранных дел и спикеру палаты общин. На данный момент ответ со стороны канадских властей не поступил.

Министерство иностранных дел России также предупредило о возможных мерах в ответ на чествование бывшего бойца СС. Этот инцидент стал предметом обсуждения в мировой прессе и вызвал огорчение многих. Комментируя ситуацию, журналистка из Германии, Сюзанн Витт-Шталь, подчеркнула, что восхваление нацистов стало частью повседневной деятельности украинского президента.

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Экс-агент ЦРУ, Ларри Джонсон, выразил своё мнение о том, что данное поведение Владимира Зеленского опозорило Украину перед мировым сообществом. Данный инцидент продолжает вызывать обеспокоенность и обсуждение как в Украине, так и за рубежом.