Согласно заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, даты предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай успешно согласованы. Эту информацию распространило информационное агентство ТАСС.

На вопрос о согласовании даты поездки Путина в Китай, Песков подтвердил: "В Китай — да." Кроме того, представитель Кремля добавил, что подробности и расписание визита президента будут озвучены вовремя.

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Ранее стало известно, что Владимир Путин принял приглашение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Китай. Визит российского лидера запланирован на октябрь, и он намерен принять участие в форуме "Один пояс — один путь".