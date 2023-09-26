Песков: даты визита Владимира Путина в Китай согласованы
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Согласно заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, даты предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай успешно согласованы. Эту информацию распространило информационное агентство ТАСС.
На вопрос о согласовании даты поездки Путина в Китай, Песков подтвердил: "В Китай — да." Кроме того, представитель Кремля добавил, что подробности и расписание визита президента будут озвучены вовремя.
Ранее стало известно, что Владимир Путин принял приглашение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Китай. Визит российского лидера запланирован на октябрь, и он намерен принять участие в форуме "Один пояс — один путь".
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