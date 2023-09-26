Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Песков: даты визита Владимира Путина в Китай согласованы

Согласованы даты визита Путина в Китай
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Согласно заявлению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, даты предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай успешно согласованы. Эту информацию распространило информационное агентство ТАСС.

На вопрос о согласовании даты поездки Путина в Китай, Песков подтвердил: "В Китай — да." Кроме того, представитель Кремля добавил, что подробности и расписание визита президента будут озвучены вовремя.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял приглашение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Китай. Визит российского лидера запланирован на октябрь, и он намерен принять участие в форуме "Один пояс — один путь".

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
12
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
27
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
68
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
23
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
10
Джонсон: Комплексам ATACMS нужно лишь добраться до передовой, чтобы быть взорванными дронами РФ
4
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
6
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
1
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
10
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
3
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
1
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
5
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
3
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
2
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
23
Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
12
ТОП-16 мифов о мониторах
47
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
17
Первые впечатления от Witchfire
4
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
12
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4

Сейчас обсуждают

Олег Ст
21:10
Что себе позволяют эти чухонцы?!
В Эстонии предложили называть Калининград Кёнигсбергом
troglodit
21:07
палишься, что не из России. даже не знаешь по чём коммуналка. эх ты
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
VAKT
21:07
Это говорит ширий окраинец, у которого устраивают давки за секонд-хенд
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Россиянин
21:07
Вот ты примитивный деградант, перечитай мой верхний пост. В кучку НАТО собрались страны-лузеры которые уже получали люлей от России по отдельности. Не могут с Россией совладать по одному, несчастные л...
BI: американский инструктор заявил, что стандарты НАТО не подходят ВСУ
VAKT
21:06
кому нужно 3070 за 200$ - новое яйцо, однако, не промах
На Newegg запустили обмен видеокарт по трейд-ин
Китя.
21:05
Да ладно глупости не говори. еще скажи что в Европе лучше жить стали.
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
troglodit
21:04
настоящие братья. впрочем как всегда) уже много столетий.
Польша выдвинула новые требования к Украине для встречи между Зеленским и Дудой
troglodit
21:04
так они и НАТО не подходят, если против РФ они подходят только против туземцев в тапках. и то некоторые мотивированные туземцы оказываются нато не по зубам.
BI: американский инструктор заявил, что стандарты НАТО не подходят ВСУ
troglodit
21:03
что ты за бред несёшь. учи историю. кучу вооружений и технологий СССР после распада в лице России должен был снять с дежурства и уничтожить. одни поезда с ракетами что стоят. американцы требовали этог...
BI: американский инструктор заявил, что стандарты НАТО не подходят ВСУ
истребитель хохлизма
20:59
это да, дебильный они народец
CD Projekt RED извинилась за оскорбительные реплики в украинской версии Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем