Захарова напомнила Госдепу о чествовании нациста в Канаде

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, Мария Захарова, в своем Telegram-канале напомнила представителю Государственного Департамента США, Мэттью Миллеру, о церемонии почета ветерану СС, Ярославу Хунке, которая состоялась в канадском парламенте. Захарова подчеркнула, что событие вызвало серьезные опасения и выразила озабоченность по поводу его проведения.

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В ходе своего выступления она заявила: "В пятницу, Мэттью, там были все. И все видели, как торжествует нацизм в Канаде. Потому что в ООН много проблем, но интернет там работает отлично."

Ранее, Мэттью Миллер прокомментировал этот инцидент, признав, что не в полной мере осведомлен о происходящем.

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Важно отметить, что 24 сентября 2023 года, в ходе своего выступления в канадском парламенте, Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои поздравления Ярославу Хунке, представляя его как ветерана, участвовавшего в борьбе против русских во время Второй мировой войны. Во время выступления Зеленского, Хунке показал жест приветствия, а рядом с ним находился премьер-министр Канады, Джастин Трюдо. Это событие вызвало оживленные дискуссии и множество реакций в мировом сообществе.