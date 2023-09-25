Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, несанкционированно посетила Эстонию, как сообщила канцелярия президента Эстонии, возглавляемая Аларом Карисом, информирует РИА Новости.

Алар Карис, лидер Эстонии, выразил готовность поддержать Грузию в ее стремлении к успешным реформам, направленным на присоединение к Европейскому Союзу. Он подчеркнул: "Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на этом пути, и мы готовы предоставить наш опыт в поддержку вашей страны."

Лидер Эстонии подчеркнул важность ближайших недель для Грузии в ее стремлении к Евросоюзу и подчеркнул, что республика должна проявить решимость на всех уровнях, как в словах, так и в действиях.

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Следует отметить, что ранее правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента в отношении Зурабишвили из-за серии ее поездок в Европу, которые не были согласованы с правительством. Эта ситуация вызвала значительное напряжение внутри страны и международное внимание к политической обстановке в Грузии.