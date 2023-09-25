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Пашинян обсудил с главой МВД РФ Колокольцевым сотрудничество силовых ведомств

Пашинян провел встречу с главой МВД России
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Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, провел встречу с главой Министерства Внутренних Дел России, Владимиром Колокольцевым, с целью обсуждения сотрудничества между силовыми ведомствами обеих стран. Эту информацию распространила пресс-служба армянского кабинета министров.

В официальном сообщении подчеркивается, что Премьер-министр Пашинян выразил высокую оценку тесному сотрудничеству и последовательной работе Министерств Внутренних Дел Армении и России в сфере борьбы с преступностью и других направлениях.

На встрече Владимир Колокольцев обсудил результаты переговоров с армянскими партнерами и обозначил совместные программы, реализуемые сторонами.

Ранее Никол Пашинян выразил мнение, что системы внешней безопасности, в которых участвует Армения, не всегда оказываются эффективными. Это заявление сделано после серии нападений на Армению со стороны Азербайджана в последние годы.

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Мероприятие было организовано с целью укрепления сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами и обсуждения путей улучшения эффективности совместных действий в этой области.

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