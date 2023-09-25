Разработку российского гиперзвукового «Змеевика» заморозили

В России приостановлен проект разработки баллистической ракеты с гиперзвуковым оснащением под кодовым названием "Змеевик". Это решение было принято в рамках усиленных усилий по модернизации существующего арсенала ракетных вооружений. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Собеседник ТАСС подчеркнул, что "Змеевик" напоминает по тактико-техническим характеристикам китайскую противокорабельную ракету DF-21D, которая призвана поражать перспективные американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle.

По его словам, причиной заморозки проекта "Змеевик" стали трудности, с которыми столкнулось Министерство обороны США при создании ракеты Dark Eagle. В связи с этим, решено направить все усилия на модернизацию и совершенствование уже существующего вооружения, которое используется в специальной военной операции на Украине.

Сентябрьский отчет Bloomberg, ссылаясь на заявление Пентагона, подтвердил, что Минобороны США отменило запланированные испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как Dark Eagle, после предполетной проверки.

Интересно отметить, что еще в июле 2022 года ТАСС сообщало о разработке в России баллистической ракеты "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением, которая по характеристикам сравнивалась с китайскими ракетами DF-21D и DF-26.

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Эти новости подчеркивают важность стратегической модернизации вооружений и усиления обороны в условиях современных вызовов мировой политики.