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Депутат ГД Затулин увидел в обращении Пашиняна намек на выход Армении из ОДКБ
В Госдуме увидели в обращении Пашиняна намек на выход Армении из ОДКБ

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Константин Затулин, высказал свои наблюдения относительно высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразил опасение относительно возможных намеков на выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эту позицию депутат озвучил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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Затулин заявил, что Пашинян систематически продвигает политику ослабления влияния России в Армении и даже выразил предположение, что в будущем он может настаивать на выводе российской 102-й военной базы из Гюмри.

"Он последовательно продвигает эту линию, игнорируя даже тот факт, что сегодня жители Нагорного Карабаха находятся под защитой российского миротворческого контингента. В то время как он сам уже давно отказал своим соотечественникам и не проявляет интереса к их защите, если не считать пустых слов", - подчеркнул Затулин.

Ранее Никола Пашинян выразил сомнение в эффективности систем безопасности, в которые вовлечена Армения. В своем обращении премьер-министр также обратил внимание на попытки союзников Армении продемонстрировать ее уязвимость и усилия, прилагаемые для этой цели.

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Ранее глава Министерства иностранных дел Армении, Арарат Мирзоян, выступил с призывом развернуть миссию Организации Объединенных Наций в Нагорном Карабахе.

#новости
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