Российские военные раскрыли подробности уничтожений танков Leopard в ЛНР

В Западном военном округе России, под Стельмаховкой в Луганской народной республике (ЛНР), российские военные поделились подробностями успешного уничтожения двух немецких танков Leopard. Согласно информации, полученной от разведчика 1-й гвардейской танковой армии, эти бронированные машины были нейтрализованы с использованием артиллерийского огня и беспилотника «Ланцет». Данное событие подтверждено РИА Новости.

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Военный персонал уточнил, что украинская сторона попыталась продвигаться к огневым позициям ночью, и как только танки достигли своих рубежей для нанесения ударов, на них был открыт огонь из артиллерийских орудий.

Первый танк Leopard был поражен снарядом, попавшим в его гусеничный каток, а второй попытался отступить, но застрял. Экипажи этих машин были вынуждены покинуть их и уйти, сообщил разведчик.

При первой возможности, когда погода позволила, российские военные применили беспилотник «Ланцет» для уничтожения обоих танков. Попытки украинских бойцов эвакуировать поврежденную технику были сорваны артиллерийскими обстрелами, контролируемыми с дронов.

Когда группа эвакуации, включая еще один танк Leopard и советский танк, приблизилась к поврежденным танкам, разведчики передали координаты для удара реактивной системы залпового огня «Град», что привело к их уничтожению. Эвакуация противника завершилась бегством.

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Сообщение от Минобороны России, опубликованное 22 сентября, подтверждает факт уничтожения двух танков Leopard немецкого производства в купянском направлении.