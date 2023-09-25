Вучич сообщил об убийстве косовской полицией трех сербов

Президент Сербии, Александр Вучич, внес серьезные обновления в отчет о произошедших событиях в Косово. Он доложил, что в ходе операции, проводимой сотрудниками полиции непризнанного Косово, беспричинно погибли трое сербских граждан. Еще двое, согласно его заявлению, получили серьезные ранения. Эти сведения были предоставлены агентству ТАСС.

реклама

"Исходя из нашей информации, мы имеем подтверждение о гибели троих сербов из Косова и Метохии. Из них двое стали жертвами снайперского огня с большого расстояния. Важно подчеркнуть, что не было никаких законных оснований для их уничтожения", - подчеркнул лидер Сербии.

Александр Вучич также отметил, что есть вероятность, что еще один человек погиб в результате этой операции, и добавил, что двое других сербов получили серьезные ранения.

Ранее Контингент НАТО в Косово (KFOR) выразил готовность оказать поддержку косовским силовикам в связи с нападением на местных представителей правопорядка, совершенным неизвестными лицами. "KFOR следит за обстановкой в районе Баньско и находится в состоянии готовности к реагированию в случае необходимости", - гласит опубликованное заявление.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



