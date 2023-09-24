Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу выразил обеспокоенность возможными разногласиями среди стран Евросоюза по вопросам реформ и потенциального вступления новых членов, включая Украину. Это было отмечено в его интервью для газеты Financial Times.

Экс-глава ЕК подчеркнул, что он лично поддерживает Украину в ее стремлении присоединиться к Европейскому союзу. Однако он также признал, что данный процесс может вызвать серьезные дискуссии среди членов ЕС.

Ранее Германия и Франция представили свой план реформ для Евросоюза, который предполагает постепенное включение новых членов и переход от принципа единогласного решения к поддержке большинства государств-членов. Это предложение подразумевает, что страны-члены ЕС не смогут применять вето к решениям союза.

Однако Баррозу выразил недовольство такими изменениями и подчеркнул, что даже в случае необходимости единогласной поддержки, ЕС ранее успешно принимал сложные решения, включая вопросы санкций против России и вопросы обороны.

Бывший председатель ЕК предложил сосредоточить усилия на завершении создания банковского союза, союза рынков капитала, внутреннего рынка и достижении прогресса в геополитических вопросах.

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На данный момент Евросоюз включает 27 стран, а запросы на вступление ожидают такие страны, как Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия и Украина. Грузия и частично признанная Республика Косово также выразили интерес к статусу кандидата в ЕС, представив свои заявки в 2022 году.

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Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил свое недовольство заявлением председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении дополнительной помощи Украине.