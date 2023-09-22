Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Politico: правящая партия Польши рискует лишиться поддержки из-за ссоры с Киевом
Стали известны проблемы Польши из-за ссоры с Украиной

реклама

Политическая партия "Право и Справедливость" (ПиС), находящаяся у власти в Польше, столкнулась с возможной потерей поддержки избирателей и рядом других проблем из-за недавнего конфликта с Украиной, как сообщает авторитетное издание Politico.

реклама

Согласно информации из данной публикации, результаты опросов общественного мнения явно показали, что помощь Украине по-прежнему находится под сильной поддержкой среди польских граждан: около трех четвертей опрошенных выразили свое желание принимать беженцев из соседней страны. "Следует отметить, что существует риск того, что избиратели, которые поддерживают ПиС, в целом разделяют проукраинскую политику, и внезапное изменение официальной позиции может вызвать недопонимание", - подчеркнул Яцек Кухарчик, руководитель Института по связям с общественностью и аналитического центра в Варшаве.

Также следует отметить, что текущий конфликт между Польшей и Украиной, связанный с блокировкой поставок зерна, негативно сказывается на ключевом внешнеполитическом достижении нынешнего правительства Польши, достигнутом после многих лет ожесточенных противоречий с Европейским Союзом (ЕС) и другими стратегическими союзниками, касающихся вопросов верховенства закона, свободы СМИ и демократических стандартов. Как подчеркивает Politico, именно последовательная поддержка Украины сыграла ключевую роль в изменении точки зрения в Брюсселе и Вашингтоне.


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лавров призвал Гутерриша запустить арбитраж против США из-за невыдачи виз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
8
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
NASA показало снимок обратной стороны Луны, которую раньше никто не видел
3
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
5
Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada сообщила о кибератаке
+
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
20
Купленный на Best Buy Core i9-13900K оказался муляжом без внутренних компонентов
7
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
2
Основатель Oracle неожиданно продемонстрировал Tesla Cybertruck в полицейском исполнении
4
Новый игровой контроллер PS5 Pro от NACON решает проблему дрейфа стика джойстика
1
Стоимость тяговых батарей упала до уровня, позволяющего электромобилям сравняться в цене с машинами на ДВС
1
Прокуратура Швеции: расследование по «Северным потокам» завершится к концу года
1
Российские компании требуют возмещения долгов от Google
+
Джастин САН "напечатал" 815 млн TUSD в сети Tron и перевел их на свои кошельки
1
ZALA AERO продемонстрировала новый БПЛА Изделие-54 «Италмас»
+
Assassin's Creed Mirage "полетит" на слабых ПК
2
Власти США имели доступ к серверам Huawei с 2009 года
1
Криптокошелек добавлен в Telegram и Toncoin попал в десятку крупнейших криптовалют
+
Radeon RX 6600 запустила все последние тайтлы в разрешении 1440p с высоким FPS — даже Starfield
11
Скрытая функция iOS 17 сделает ваш iPhone удобнее
+

Популярные статьи

Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
5
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
19
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
29
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
2
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
46
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
6
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
6
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
96
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
10

Сейчас обсуждают

Alex-IT
20:29
Они наверняка сотрудничают с администрациями многих ТЦ, как с рекламодателями. Поэтому пароли к камерам и вайфаю не станут проблемой.
Сервис «2ГИС» анонсировал навигацию внутри торговых центров - что ещё можно добавить или улучшить
миша беляк
20:28
Риттер все время выдает желаемое за действительное.
Американский топ-разведчик передал Зеленскому плохие новости относительно "контрнаступа"
troglodit
20:28
ваш дедуля это байден. самоходный а Путин столько работает, сколько ты нагрузки не выдержишь в день, в этом я уверен. и да. где былые млрд? и другая обещанная помощь? чего то вы про ф 16 молчите в окт...
Западные СМИ рассказали о странном поведении Зеленского на заседании ООН
Alex-IT
20:27
У 2ГИС в каждом крупном городе есть представительство. Поэтому даже с витринами решат. В крупных городах и краевых центрах точно будет навигация, вот в провинции под вопросом наверное.
Сервис «2ГИС» анонсировал навигацию внутри торговых центров - что ещё можно добавить или улучшить
Denis Lykov
20:27
✅️1️⃣👍🌵
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Ник Хобо
20:26
"На верхних двух фотках я в свой первый рабочий день)" Фотка 3 - и уже с деньгами)
Как я работал 6 лет в DNS
Denis Lykov
20:25
➕️1️⃣ 💯5️⃣0️⃣0️⃣
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Denis Belokopytov
20:22
Не очень понятно, как патрон будет выглядеть, сама то пуля скорее всего по конструкции не сильно изменится, а вот гильза должна очень большое давление выдержать, что бы разогнать пулю до такой скорост...
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
troglodit
20:22
ноет? батенька. это сообщение посольства. не больше ноет твой зеленский. в кулуарах. когда просит денег и оружия. последний раз дали всего на 325 млн. не знаешь чего так мало то? ноет плохо
Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
super619
20:22
На 2 фотографии на Шешенбека похож.
Как я работал 6 лет в DNS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем