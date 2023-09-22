Стали известны проблемы Польши из-за ссоры с Украиной

Политическая партия "Право и Справедливость" (ПиС), находящаяся у власти в Польше, столкнулась с возможной потерей поддержки избирателей и рядом других проблем из-за недавнего конфликта с Украиной, как сообщает авторитетное издание Politico.

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Согласно информации из данной публикации, результаты опросов общественного мнения явно показали, что помощь Украине по-прежнему находится под сильной поддержкой среди польских граждан: около трех четвертей опрошенных выразили свое желание принимать беженцев из соседней страны. "Следует отметить, что существует риск того, что избиратели, которые поддерживают ПиС, в целом разделяют проукраинскую политику, и внезапное изменение официальной позиции может вызвать недопонимание", - подчеркнул Яцек Кухарчик, руководитель Института по связям с общественностью и аналитического центра в Варшаве.

Также следует отметить, что текущий конфликт между Польшей и Украиной, связанный с блокировкой поставок зерна, негативно сказывается на ключевом внешнеполитическом достижении нынешнего правительства Польши, достигнутом после многих лет ожесточенных противоречий с Европейским Союзом (ЕС) и другими стратегическими союзниками, касающихся вопросов верховенства закона, свободы СМИ и демократических стандартов. Как подчеркивает Politico, именно последовательная поддержка Украины сыграла ключевую роль в изменении точки зрения в Брюсселе и Вашингтоне.





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