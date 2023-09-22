Украину поторопили с проведением контрнаступления

Обозреватель из The Hill, Брэд Дресс, предостерег Вооруженные силы Украины (ВСУ) о предстоящем ухудшении погодных условий и призвал их активизировать контрнаступление в свете этой информации.

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"С учетом быстро ухудшающейся погоды, Украине стоит быстрее размышлять о наступлении", подчеркнул журналист.

Он также подчеркнул, что дожди и снижение температуры значительно ухудшат условия на поле боя для украинских военных.

Европейский эксперт Матье Булег добавил, что ВСУ мало времени осталось для достижения поставленных целей, и если они не будут действовать быстро, инициатива может перейти на сторону российских сил.

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Ранее немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал поставки нового пакета военной помощи от США Украине и отметил, что Киев не получил несколько запрашиваемых видов вооружения, что может подорвать доверие к поддержке со стороны западной коалиции и подвергнуть исход контрнаступления сомнению.