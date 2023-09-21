В НАТО объяснили отказ Украине в членстве

НАТО отказывает Украине в членстве из-за продолжающихся боевых действий на ее территории, пояснил генеральный секретарь альянса, Йенс Столтенберг, в своем заявлении, цель которого - предоставить подробную и объективную информацию. Информация предоставлена агентством РИА Новости.

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Столтенберг ясно подчеркнул, что в условиях текущего конфликта невозможно рассматривать возможность приема Украины в НАТО в ближайшее время. Тем не менее, он отметил, что страна проявляет высокую заинтересованность в членстве.

На саммите, который состоялся в июле в Вильнюсе, было заявлено о намерении Украины присоединиться к НАТО, и Столтенберг подчеркнул, что Украина приближается к этой цели.

Генсек также подчеркнул важность установления четких рамок, которые гарантировали бы безопасность, суверенитет и целостность Украины.

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Ранее президент Польши, Анджей Дуда, выразил категорическое противодействие принятию Украины в НАТО, объясняя, что такой шаг может потенциально втянуть альянс в конфликт с Россией.