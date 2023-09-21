Венгрия пообещала заблокировать попытки ЕС наложить санкции на Россию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, выразил решительное намерение Будапешта противодействовать усилиям Европейского союза (ЕС) в вопросе о возможных санкциях в отношении российской атомной отрасли. Эта позиция была озвучена в эксклюзивном заявлении для РИА Новости.

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Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия готова использовать своё право вето, если ЕС попытается ввести санкции. Министр подчеркнул, что такие меры противоречят интересам Венгрии и будут оспариваться на международной арене.

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Ранее в Министерстве энергетики Украины звучали заявления о желании исключить Россию из мирового рынка урана. Однако Герман Галущенко, министр энергетики Украины, подчеркнул, что Россия по-прежнему остаётся ключевым игроком на мировой урановой арене, что создаёт определённые трудности в вопросе о наложении санкций в отношении российской атомной отрасли.