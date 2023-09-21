Во Франции заявили о необходимости отказаться от поставок оружия ВСУ

Флориан Филиппо, руководитель партии "Патриоты" во Франции, выразил свою точку зрения относительно поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он считает, что Франция должна взять на вооружение опыт Польши и прекратить поставки оружия Украине. По его мнению, такой шаг оправдан, так как Киев не проявляет интерес к урегулированию конфликта мирным путем. Соответствующее заявление Филиппо было опубликовано на его официальной странице в социальной сети "Х" (представляющей бывший Twitter).

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Филиппо подчеркнул, что отказ Польши от поставок вооружений для ВСУ имеет стратегическое значение, учитывая, что Польша была первым союзником Украины. Он также выразил мнение, что Франция должна последовать этому примеру и пересмотреть свою политику, прекратив поставки оружия и финансовую поддержку скоропортящемуся режиму в Украине, который, по его убеждению, не стремится к достижению мира.

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Ранее появилась информация о возможной передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж начал неофициальную программу подготовки украинских летчиков к управлению самолетами Mirage 2000D и обучению их использованию соответствующего вооружения.