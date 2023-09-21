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Лидер партии «Патриоты»: Франция должна отказаться от поставок оружия ВСУ
Во Франции заявили о необходимости отказаться от поставок оружия ВСУ

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Флориан Филиппо, руководитель партии "Патриоты" во Франции, выразил свою точку зрения относительно поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он считает, что Франция должна взять на вооружение опыт Польши и прекратить поставки оружия Украине. По его мнению, такой шаг оправдан, так как Киев не проявляет интерес к урегулированию конфликта мирным путем. Соответствующее заявление Филиппо было опубликовано на его официальной странице в социальной сети "Х" (представляющей бывший Twitter).

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Филиппо подчеркнул, что отказ Польши от поставок вооружений для ВСУ имеет стратегическое значение, учитывая, что Польша была первым союзником Украины. Он также выразил мнение, что Франция должна последовать этому примеру и пересмотреть свою политику, прекратив поставки оружия и финансовую поддержку скоропортящемуся режиму в Украине, который, по его убеждению, не стремится к достижению мира.

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Ранее появилась информация о возможной передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж начал неофициальную программу подготовки украинских летчиков к управлению самолетами Mirage 2000D и обучению их использованию соответствующего вооружения.

#новости
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