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NataVd
Полковник Макгрегор призвал США признать территориальные изменения на Украине
Американский полковник призвал США признать территориальные изменения на Украине

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Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, высказал предложение о неотложной необходимости пересмотра подхода Соединенных Штатов к украинскому конфликту. В ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom, Макгрегор также призвал к признанию новых границ, что может иметь глубокие последствия для региона.

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Согласно Макгрегору, Россия считает себя подвергшейся экзистенциальной угрозе со стороны США, которые могли бы разместить свои ракеты на Украине. Он обратил внимание на необходимость осмотрительного и сбалансированного подхода со стороны американской администрации, чтобы избежать дополнительных напряженностей. В связи с этим, Макгрегор не исключил возможности будущего обмена территориями в регионе, что могло бы положить конец длительным дискуссиям и привести к новому этапу в разрешении конфликта.

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Ранее, полковник Макгрегор подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский проявил недовольство по поводу идей о возможном перемирии, звучавших в Вашингтоне, и возможного давления со стороны США. Он выразил мнение, что, возможно, имеются конфиденциальные диалоги, направленные на достижение заморозки конфликта, поскольку дальнейшее продолжение конфликта кажется все более непосильной задачей.

#новости
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