В ходе телефонного разговора между Президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым, и его турецким коллегой, Реджепом Тайипом Эрдоганом, акцент был сделан на обсуждении текущей обстановки в регионе Нагорного Карабаха. Данные сведения были предоставлены информационным агентством РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление канцелярии главы Турции.

Ильхам Алиев предоставил Эрдогану подробную информацию о событиях, следовавших после введения антитеррористических мер в Карабахе. Следует отметить, что турецкий лидер выразил свою глубокую поддержку Азербайджану со стороны Турции.

В ходе беседы политические лидеры также активно обсудили ряд региональных вопросов, тесно связанных с обеими странами.

В предшествующем выступлении перед народом, Президент Азербайджана, Ильхам Алиев, признал, что власти Армении продемонстрировали неожиданный уровень политической компетентности, особенно в контексте ситуации в Нагорном Карабахе.

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Помощник Президента Алиева по внешнеполитическим вопросам, Хикмет Гаджиев, детально оценил готовность к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, проект соответствующего документа находится на стадии согласования, и уже достиг 70-процентного согласия.