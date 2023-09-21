Лавров: США и их союзники вмешивались в дела Украины после распада СССР
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На заседании Совета Безопасности ООН, глава МИД России, Сергей Лавров, привел свою точку зрения о вмешательстве Соединенных Штатов и их союзников в украинские дела после распада СССР. Он подчеркнул, что в конце 2013 года замгоссекретарь США Виктория Нуланд заявила о затратах пяти миллиардов долларов на поддержку определенных политических фигур в Киеве, выгодных для Запада.
Лавров также утверждает, что факты манипулирования украинским кризисом хорошо известны, но некоторые стараются умалчивать об этом, пытаясь переписать историю до 2014 года.
Более того, Сергей Лавров ранее обвинил США в поддержке вооруженного конфликта на Украине против России, указав на поставки оружия и разведывательной информации Киеву со стороны Вашингтона. Министр подчеркнул, что в течение многих лет Украину активно подготавливали к тому, чтобы, как он выразился, "добиваться поражения России с ее помощью".
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