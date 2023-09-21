На заседании Совета Безопасности ООН, глава МИД России, Сергей Лавров, привел свою точку зрения о вмешательстве Соединенных Штатов и их союзников в украинские дела после распада СССР. Он подчеркнул, что в конце 2013 года замгоссекретарь США Виктория Нуланд заявила о затратах пяти миллиардов долларов на поддержку определенных политических фигур в Киеве, выгодных для Запада.

Лавров также утверждает, что факты манипулирования украинским кризисом хорошо известны, но некоторые стараются умалчивать об этом, пытаясь переписать историю до 2014 года.

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Более того, Сергей Лавров ранее обвинил США в поддержке вооруженного конфликта на Украине против России, указав на поставки оружия и разведывательной информации Киеву со стороны Вашингтона. Министр подчеркнул, что в течение многих лет Украину активно подготавливали к тому, чтобы, как он выразился, "добиваться поражения России с ее помощью".