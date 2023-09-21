Согласно высказыванию министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, принятие предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о сотрудничестве со стороны НАТО могло бы предотвратить возникновение кризиса в Европе. Лавров считает, что отклонение НАТО от этих предложений привело к негативным последствиям, которые сегодня ощущаются в европейском регионе.

Министр также выразил мнение, что в течение длительного времени Россию либо игнорировали, либо обманывали в этом контексте.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Кроме того, Лавров подчеркнул, что страны, представляющие западный коллектив и виновные в разрушении Минских соглашений, несут непосредственную ответственность за развитие конфликта на Украине. Он утверждает, что эти страны сейчас игнорируют смысл Минских соглашений, который заключался в воссоединении Донбасса с Украиной при соблюдении прав человека, включая права на использование родного языка.