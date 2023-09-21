На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине, Глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, выразил обеспокоенность нарастающими рисками, связанными с возможным глобальным конфликтом. В ходе своего выступления, он подчеркнул необходимость строгого соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, уважение территориальной целостности и право народов на самоопределение, как способ предотвращения рисков мирового конфликта.

Стоит отметить, что на момент выступления Лаврова в ООН присутствовали госсекретарь США, Энтони Блинкен, и постоянный представитель Украины, Сергей Кислица. Важно подчеркнуть, что в ходе данного заседания не произошло никаких провокаций или конфронтаций.

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Кроме того, ранее Глава МИД России выразил мнение о необходимости и возможности предотвращения вооруженного столкновения между ядерными державами. Он также подчеркнул, что существуют риски, связанные с усилением конфликта в Украине, и указал на роль НАТО и США в этом контексте.