Василий Небензя, российский постпред при ООН, выразил свою недовольство предложением предоставить Владимиру Зеленскому возможность выступить на заседании Совета Безопасности ООН вне очереди. Небензя выразил свое недовольство, задав вопрос: "По каким критериям предлагается дать президенту Украины слово до выступления других членов совета, включая глав государств и правительств?"

Он также описал данное заседание как представление, обвинив его в нарушении нормальной процедуры в пользу одной делегации. Небензя подчеркнул, что Москва в целом не возражает против участия Зеленского, но настаивает на соблюдении установленных процедур.

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Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН, выразил сомнение в возможных результатах заседания и ожидает, что позиции Зеленского будут предсказуемыми. По его мнению, Зеленский будет настаивать на поддержке своей геополитической линии, ориентированной на западные интересы.