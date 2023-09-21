Постпред РФ при ООН Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с Зеленским
реклама
Василий Небензя, российский постпред при ООН, выразил свою недовольство предложением предоставить Владимиру Зеленскому возможность выступить на заседании Совета Безопасности ООН вне очереди. Небензя выразил свое недовольство, задав вопрос: "По каким критериям предлагается дать президенту Украины слово до выступления других членов совета, включая глав государств и правительств?"
Он также описал данное заседание как представление, обвинив его в нарушении нормальной процедуры в пользу одной делегации. Небензя подчеркнул, что Москва в целом не возражает против участия Зеленского, но настаивает на соблюдении установленных процедур.
Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН, выразил сомнение в возможных результатах заседания и ожидает, что позиции Зеленского будут предсказуемыми. По его мнению, Зеленский будет настаивать на поддержке своей геополитической линии, ориентированной на западные интересы.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила