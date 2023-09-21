В свете текущих глобальных изменений, которые происходят в мире, становится ясно, что Организация Объединенных Наций (ООН) должна серьезно рассмотреть свою структуру и готовиться к неизбежным изменениям. Это мнение было высказано пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Он подчеркнул, что события на мировой арене находятся в процессе значительных тектонических изменений, и ООН должна адаптироваться, особенно в отношении Совета безопасности, который играет ключевую роль в поддержании мира и безопасности.

Помимо этого, Песков обратил внимание на противоречия и конфликты, нарушения международного права и распад системы Бреттон-Вудса. В такой ситуации создание альтернативной международной организации становится сложной задачей. Вместо этого, Песков подчеркнул важность улучшения и развития существующей структуры ООН.

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Кроме того, он отметил, что обвинения секретаря Совбеза Армении в неисполнении обязательств в Нагорном Карабахе не имеют основания и напомнил о признании премьер-министром Армении границ Азербайджана по состоянию на 1991 год, что фактически подтверждает суверенитет Азербайджана на своей территории.