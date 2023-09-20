Замглавы МИД Грушко: скандал Польши и Украины вряд ли повлияет на помощь Киеву
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Скандал между Польшей и Украиной, вызванный проблемами с поставками зерна, вероятно, не окажет существенного влияния на военную поддержку, которую оказывает Киеву мировое сообщество. Это мнение высказал Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России, как сообщает ТАСС.
"По всей видимости, данная ситуация не повлияет на военные поставки, поскольку все соответствующие решения уже приняты на политическом уровне и в столицах соответствующих стран", - подчеркнул дипломат.
Тем не менее Грушко указал на напряженные отношения Украины с Словакией, Польшей и Венгрией, отражая реальное отношение Запада к Киеву.
Ранее Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, объявил о намерении Украины подать иск в Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Кроме того, Украина может ответить на действия Польши, введя запрет на импорт овощей и фруктов из этой страны.
Роберт Фицо, бывший премьер-министр Словакии, оценил действия украинских властей как дерзкие. "Жалоба Украины на Словакию из-за запрета на экспорт сельскохозяйственных продуктов - это проявление наглости и еще одно подтверждение недостаточной серьезности Украины в качестве партнера", - заявил Фицо.
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