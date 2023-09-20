Президент Кении Руто: Украина планирует создать зерновой хаб в городе Момбаса
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Президент Кении, Уильям Руто, объявил о стратегическом плане создания зернового хаба в портовом городе Момбаса. Этот амбициозный проект призван решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины в Нью-Йорке.
Президент Зеленский также подчеркнул, что Кения поддерживает мирное урегулирование украинского конфликта и верит, что без этого невозможно достичь процветания для всего человечества.
Ранее посол Кении в России, Бенсон Огуту, выразил обеспокоенность из-за приостановки Россией участия в зерновой сделке, которая привела к нарушению поставок сельхозпродукции в страну. Огуту подчеркнул, что он не сомневается в данных, представленных президентом России Владимиром Путиным, указывающих на то, что значительная часть украинских зерновых пошла в богатые страны, а не в нуждающиеся государства Африки. Тем не менее, он отметил, что Кения продолжает получать зерно в рамках соглашения. Этот инциативный шаг может иметь долгосрочное воздействие на продовольственную безопасность в регионе.
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