Венгерские цыгане использовали украинские паспорта для получения льгот в Баварии

Окружной администратор Фюрстенфельдбрука в Баварии, Томас Кармасин, высказал опасения относительно сложившейся ситуации с размещением беженцев-циган в его округе. По данным Berliner Zeitung (BZ), большинство цыганских семей, временно проживающих в палатках первичного приема, владеют венгерским языком, несмотря на наличие у них украинских паспортов. Этот факт вызывает вопросы о статусе и целях их прибытия.

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Администрация округа проводит проверку, чтобы выяснить, не связано ли это с возможным случаем социального мошенничества. Следует отметить, что иностранным безработным гражданам Евросоюза (ЕС) предоставляется право на социальные пособия только после пяти лет проживания в стране, в то время как украинским беженцам, в соответствии с директивами ЕС, предоставляются права на получение видов на жительство и социальных льгот сразу по прибытии.

Кармасин отмечает, что многие цыганские беженцы в Фюрстенфельдбруке обладают не только украинским, но и венгерским гражданством. Некоторые из них, не владея украинским языком, могут скрывать свое венгерское гражданство, чтобы обеспечить себя социальными льготами.

Важно отметить, что если беженцы обладают гражданством члена ЕС, они не подпадают под действие директивы и ответственность за них несет соответствующее государство ЕС. Министерство внутренних дел Баварии уже приняло меры и сотрудничает с Венгрией и Украиной по данному вопросу.

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Кроме того, стоит отметить, что правительство Германии выделило дополнительный миллиард евро на обеспечение нужд беженцев в 2023 году. Главной целью такой политики является установление справедливой и солидарной системы распределения беженцев.