Посол Израиля Эрдан протестовал после речи президента Ирана Раиси на ГА ООН
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Посол Израиля в ООН, Гилад Эрдан, решил выразить свой протест в ответ на выступление президента Ирана, Эбрахима Раиси, перед Генеральной ассамблеей ООН, как сообщает The Guardian.
В начале обращения президента Ирана к мировым лидерам, Эрдан встал и держал плакат с надписью: "Иранские женщины заслуживают свободы сейчас!" На плакате было изображение Махсы Амини, 22-летней иранской женщины курдского происхождения, ставшей символом протеста.
Эбрахим Раиси, выступая перед ООН, отверг сообщения о протестах в Иране как "искаженные" и "фейковые", утверждая, что это часть заговора западных спецслужб. Он также подчеркнул, что в соответствии с исламским учением, мужчины и женщины "равны в глазах Создателя".
Важно отметить, что в Иране ужесточили контроль за соблюдением норм ношения хиджаба, вводя автомобильные и пешие патрули для обеспечения соблюдения этих норм.
Этот инцидент стал выразительным символом противостояния и разногласий между Израилем и Ираном на мировой арене, а также подчеркнул важность вопросов свободы и прав женщин в Иране.
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