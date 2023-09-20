В Турции рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций

Попытки западных стран оказать давление на Россию через введение санкций не дали ожидаемых результатов, а наоборот, нанесли ущерб инициаторам. Об этом заявил Али Мерджан, журналист из турецкой газеты Aydinlik.

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По словам Мерджана, введение ограничений в отношении Москвы разочаровало Запад. Ожидалось, что они окажут разрушительное воздействие, но на деле ситуация складывается иначе. «Попытка уничтожить Россию только усугубила положение западных стран», - отметил он.

Кроме того, Мерджан подчеркнул, что западные страны пытались ослабить Россию не только экономически, но и культурно, однако и в этом аспекте им не удалось достичь желаемых результатов. "Лихорадочные попытки выдворения русских не привели к чему-либо положительному", - подчеркнул обозреватель.

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Ранее Владимир Путин отметил, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны западных стран, и сейчас можно говорить о завершении этапа восстановления экономики страны.