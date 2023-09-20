В Польше назвали бессмысленными изменения в отношениях с Украиной

Сегодняшний реалистический подход Польши в отношении Украины вызывает сомнения, считает известный журналист и комментатор Лукаш Важеха. Он поделился своим мнением в социальных сетях, в частности, на бывшей платформе Twitter.

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По словам Важеха, изначально польские власти позиционировали свою страну как готового донора Украины, способного предоставить всё, что только потребуется. Однако, как отмечает журналист, есть основания сомневаться в внезапной смене этой позиции. "Я призываю моих размышляющих подписчиков не поддаваться на этот резкий поворот в политике в отношении Украины. Политические решения направляют нас на мысль, что Польша больше не поддерживает Украину, но это ложь", - подчеркнул Важеха.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о продлении запрета на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать этот эмбарго. Он подчеркнул, что Польша будет действовать в интересах своих фермеров.

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В ответ Украина решила ограничить импорт фруктов и овощей из Польши и подала иски в Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, которые ввели ограничения на украинские товары на национальном уровне.