Президент Колумбии Густаво Петро высказал настойчивую позицию по вопросу мирового вмешательства в текущий вооруженный конфликт между Россией и Украиной. В своем заявлении, опубликованном агентством РИА Новости, он призвал мировое сообщество оказать давление на стороны конфликта с целью достижения мира и стабильности в регионе.

Петро также подчеркнул важность активной роли латиноамериканских стран в содействии урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что, несмотря на свою позицию, не планирует встречаться с российской или украинской делегацией на полях мероприятий Генассамблеи ООН.

На текущий момент Густаво Петро участвует в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждаются актуальные мировые вопросы с участием мировых лидеров.

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Ранее президент Колумбии выразил свое недовольство международными двойными стандартами и провел параллель между ситуацией на Украине и конфликтом в Палестине. Он предложил идею, что "Большая семерка" (G7) должна обратиться к ООН и крупным мировым державам с предложением о проведении двух мирных конференций с целью поиска мирного решения конфликтов.