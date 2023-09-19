Европейская гражданская миссия Европейского союза (ЕС) в Армении продолжает свою активность, несмотря на обострение ситуации в регионе Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза, Петер Стано, в интервью РИА Новости.

Стано подчеркнул, что миссия расположена на армянской территории, в непосредственной близости к границе с Азербайджаном, и находится в полной безопасности. Сотрудники миссии продолжают бесперебойно выполнять свои обязанности.

В ответ на начало локальных антитеррористических операций на территории, контролируемой Нагорно-Карабахской республикой (НКР), представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, Жозеп Боррель, выразил готовность содействовать налаживанию диалога между Арменией и Азербайджаном. Это произошло в контексте начала военной операции со стороны Баку.

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Европейский союз продолжает активно поддерживать урегулирование конфликта и мирное разрешение споров в регионе, несмотря на сложную обстановку.