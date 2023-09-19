Посол России, Андрей Кулик, был приглашен в Министерство Иностранных Дел Кореи в связи с историческим визитом лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, в Российскую Федерацию. Новость о вызове посла была распространена агентством РИА Новости.

Представители южнокорейского МИДа высоко оценили внимание, которое посол уделил позиции и интересам их страны, и получили заверение, что эта информация будет передана российскому правительству в полной мере и деталях.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября, чтобы провести важные переговоры с президентом России, Владимиром Путиным, на космодроме Восточный. Многочасовая встреча прошла в различных форматах, демонстрируя глубокую важность и значимость обсуждаемых тем. Завершив встречу, президент РФ пригласил главу Северной Кореи на официальный обед.

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Этот дипломатический шаг подчеркивает тесные отношения между Россией и Северной Кореей, а также их готовность к продуктивному диалогу и сотрудничеству в важных вопросах региональной и мировой стабильности.