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Экс-морпех США Берлетик: ВСУ неспособны конкурировать с армией России
В США заявили о неспособности ВСУ конкурировать с армией России из-за превосходства в артиллерии

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Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик выразил свое мнение о текущей ситуации в украинском конфликте. В интервью изданию The New Atlas, опубликованному на YouTube, он подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло завершиться успехом для Киева. Берлетик указал на отсутствие у украинских военных необходимой военной техники и также отметил, что ВСУ не способны конкурировать с армией России.

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Американский экс-морпех выразил мнение, что ВСУ требовалось бы значительное превосходство в артиллерии, превосходящее имеющееся у России, чтобы иметь шансы на успех. Однако, по его словам, такой поддержки со стороны Запада не ожидается. Также он отметил недостаток контрбатарейных орудий у ВСУ по сравнению с Россией.

Берлетик сообщил, что в США ранее надеялись на быстрый успех ВСУ, но теперь признают, что Киев несет серьезные потери без продвижения вперед. Он заключил, что надеется, что это откроет глаза на суровую реальность текущей ситуации.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил о прогрессе ВСУ в контрнаступлении, подчеркнув, что "Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении." Таким образом, ситуация на передовой остается сложной и требует внимательного наблюдения.

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